Idoso de 70 anos evita golpe de falso advogado em Califórnia

Vítima desconfiou após criminoso exigir chamada de vídeo e envio de dados bancários; gerente de banco e verdadeira defensora alertaram para a fraude

Um homem de 70 anos escapou de um golpe financeiro na tarde desta segunda-feira (24), na região do Laranjal, em Califórnia (PR). Um criminoso se passou pelo advogado da vítima no WhatsApp para tentar obter acesso aos seus dados bancários, mas a farsa foi descoberta antes que qualquer prejuízo ocorresse.

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O idoso relatou à Polícia Militar que foi contatado por um número com DDD 43. O golpista demonstrou saber que ele movia um processo contra um banco e citou valores muito semelhantes aos da ação real. Acreditando falar com o escritório que o representa, a vítima seguiu as instruções do estelionatário. O criminoso afirmava estar no Fórum e prometia a liberação do dinheiro da causa judicial.

Para dar aparência de oficialidade ao golpe, o falso advogado enviou um link para uma suposta "audiência virtual" e chegou a realizar uma chamada de vídeo com o idoso. A desconfiança só começou quando o golpista exigiu que a vítima fosse até uma agência bancária para retirar e enviar uma foto de seu extrato de conta.

Percebendo a atitude suspeita, o homem entrou em contato com o gerente de seu banco, localizado em Apucarana. O profissional imediatamente percebeu a tentativa de golpe, orientou o cliente a não enviar nenhum documento e a procurar a polícia. Em seguida, a vítima ligou para sua verdadeira advogada, que confirmou não ter enviado nenhuma mensagem sobre o processo.

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A Polícia Militar registrou a tentativa de estelionato e orientou o morador sobre as medidas de segurança que devem ser adotadas para evitar futuros contatos dos criminosos.