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ZONA RURAL

Idoso de 67 anos é encontrado morto por irmão em sítio de Cambira

Vítima não era vista desde a última quinta-feira; havia vestígios de sangue no imóvel e a Polícia Civil investiga o caso

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 07:24:13 Editado em 26.05.2026, 07:24:08
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Idoso de 67 anos é encontrado morto por irmão em sítio de Cambira
Autor Corpo foi encaminhado ao IML de Apucarana - Foto: Arquivo TN

Um homem de 67 anos foi encontrado morto no início da noite de segunda-feira (25) em uma propriedade rural localizada na Estrada Cruzeiro, em Cambira (PR). A Polícia Militar (PM) foi acionada por um profissional de um posto de saúde local, logo após o familiar da vítima relatar a situação.

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De acordo com as informações apuradas, o irmão relatou que não via o idoso desde a última quinta-feira (21). Preocupado com a falta de notícias, ele decidiu ir até o sítio. Após chamar pela vítima na porta e não obter resposta, ele entrou na residência, que estava destrancada, e encontrou o homem sem vida.

Os policiais foram até o endereço acompanhados pelo familiar e pelo proprietário do imóvel para registrar a ocorrência. Durante a verificação da casa, a equipe encontrou marcas de sangue no banheiro, próximo ao vaso sanitário. O corpo do idoso estava em um dos quartos, caído de lado, com uma poça de sangue na região do rosto.

O local foi preservado até a chegada da Polícia Civil e dos peritos, que assumiram a ocorrência e realizaram os primeiros levantamentos investigativos. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana, para exames que ajudarão a determinar a causa da morte. O caso segue sob investigação.

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cambira Crime IDOSO instituto médico legal investigação policial morte
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