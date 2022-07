Idoso com ferimentos no corpo morre em hospital de Ivaiporã

Da Redação

A polícia foi acionada pela equipe médica

Um idoso morreu na madrugada desta quarta-feira, 20, no Hospital e Maternidade de Ivaiporã, horas depois de dar entrada apresentando vários ferimentos pelo corpo. A polícia foi acionada pela equipe médica.

Pedro Gonçalves de Paula, que não teve a idade divulgada, deu entrada no hospital com uma ambulância do município de Lidianópolis, com vários hematomas pelo corpo: pescoço, tórax e cabeça, sinais que levantam suspeita que seja resultado de violência.

Logo que ocorreu o falecimento, o médio de plantão solicitou a presença da Polícia Militar e também foi acionada a Polícia Civil. A equipe médica disse que, em 19 de julho, às 23 horas, o paciente, idoso, deu entrada. Após a coleta de informações, foi acionado o Instituto Médico Legal (IML), que removeu o corpo para investigar o caso, como suposta lesão corporal seguida de morte.

