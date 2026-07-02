Idoso atropelado na BR-376 morre no hospital um dia após o acidente

O idoso Valter Ruiz Vidigal, de 80 anos, morreu na noite desta quarta-feira (1) após ser atropelado por uma caminhonete GM S-10 na BR-376, entre Jandaia do Sul e Mandaguari, no norte do Paraná. O acidente aconteceu nas proximidades do Café Jandaia e mobilizou uma grande operação de resgate.

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Segundo informações das equipes de atendimento, o atropelamento foi registrado por volta das 11h30. Logo após a colisão, agentes da Brigada Comunitária e da Defesa Civil de Jandaia do Sul chegaram ao local para prestar os primeiros socorros à vítima.

Na sequência, equipes da concessionária Motiva, responsável pela administração do trecho, reforçaram o atendimento. Diante da gravidade dos ferimentos, foi acionada a equipe aeromédica, que realizou a transferência do idoso de helicóptero para uma unidade hospitalar da região.

Apesar dos esforços das equipes médicas, Valter não resistiu às lesões e teve a morte confirmada ainda na noite de quarta-feira.

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As circunstâncias do atropelamento não foram divulgadas até o momento. As autoridades competentes deverão apurar as causas do acidente e esclarecer a dinâmica da ocorrência.

O caso gerou comoção entre moradores da região, já que o trecho da BR-376 onde ocorreu o atropelamento possui intenso fluxo de veículos e é considerado um dos principais corredores viários do norte do Estado.

Foto: Reprodução Jandaia Online Foto: Reprodução Jandaia Online

Com informações de Jandaia Online

