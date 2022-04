Da Redação

Idoso armado é preso dormindo dentro de carro em Marilândia

Um idoso de 65 anos foi preso pela Polícia Militar (PM), de Marilândia do Sul, após ser localizado dormindo dentro de seu carro, com um revólver no banco do passageiro. A ocorrência foi registrada no centro da cidade durante a madrugada desta sexta-feira (08).



Em patrulhamento, a equipe viu uma GM S10 estacionada em frente à uma propriedade rural e dentro uma pessoa desacordada. Ao verificar, a PM encontrou o homem dormindo sentado no banco do motorista e do seu lado, no banco do passageiro, tinha um revólver calibre 32, marca Rossi, carregado com seis cartuchos, sendo um deflagrado.

De acordo com o boletim, a caminhonete estava com a documentação em dia e estacionada devidamente. Diante dos fatos, o homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e encaminhado até a Delegacia de Marilândia do Sul.