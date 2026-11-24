Idosa tem quase R$ 8 mil desviados da conta bancária em Mauá da Serra
Vítima de 66 anos só descobriu a transferência não autorizada para um desconhecido ao conferir o extrato no dia seguinte
Uma mulher de 66 anos foi vítima de uma fraude bancária e perdeu R$ 7.999,99 em Mauá da Serra, no norte do Paraná. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) na tarde de segunda-feira (23), no bairro União.
-LEIA MAIS: Casal de idosos com mobilidade reduzida morre afogado após casa alagar no PR
De acordo com o relato da vítima aos policiais, a transferência bancária ocorreu por volta das 7h de domingo (22), tendo como destino a conta de um homem desconhecido. A idosa, no entanto, só percebeu o desfalque financeiro na segunda-feira, ao verificar o extrato da própria conta.
Após confirmar com o marido que ele também não havia realizado ou autorizado a transação, a moradora procurou sua agência do Banco Bradesco para contestar a operação e pedir o bloqueio preventivo da conta, temendo novos prejuízos.
Na agência, ela foi orientada a formalizar a denúncia junto à polícia para dar andamento ao processo interno de análise e tentativa de ressarcimento do valor. A equipe da PM registrou o boletim de ocorrência e instruiu a vítima a procurar a Polícia Civil para que o caso seja investigado.