Idosa perde R$ 1 mil após golpista se passar por funcionário de banco

Uma idosa, moradora da cidade de Rio Bom, no Vale do Ivaí, acionou a Polícia Militar do Paraná (PMPR) depois de ter sido vítima de estelionato. A mulher perdeu R$ 1 mil após um golpista ligar para ela e fingir ser um funcionário do banco Bradesco. O crime teria acontecido no último sábado, 2 de setembro.

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, que foi registrado às 11h30 desta terça-feira (5), a idosa recebeu uma ligação de uma pessoa que se passou por funcionário da agência bancária. O suspeito pediu os dados bancários e a senha da vítima, para resolver uma possível fraude que havia acontecido na conta dela.

- LEIA MAIS: Homens furtam Whey em loja de Apucarana e perdem suplemento na fuga

continua após publicidade

A vítima relatou aos militares que acreditou que realmente se tratava de uma ligação do banco e acabou fornecendo as informações solicitadas. Ela apenas teria percebido se tratar de um golpe no momento em que notou uma transferência via Pix no valor de R$ 1 mil para uma conta desconhecida.

A idosa foi orientada pelos agentes da PMPR.

Siga o TNOnline no Google News