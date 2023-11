Idosa perde quase R$ 5 mil após ser enganada por casal em Jandaia

Siga o TNOnline no Google News

Uma idosa perdeu quase R$ 5 mil após ser enganada por um casal de estelionatário, em Jandaia do Sul, no norte do Paraná A situação chegou até a Polícia Militar (PM) por meio de um comerciante que chamou a equipe para ajudar a vítima.

Segundo relato da idosa, ela teria sido abordada por um homem e uma mulher que lhe induziram ao erro e fizeram a transferência de R$ 4,9 mil de sua conta bancária para uma outra conta usando uma maquininha de cartão. Devido ao nervosismo, a idosa não soube explicar exatamente como o golpe ocorreu e nem soube repassar as características físicas dos autores.

Após perceber que havia sido enganada, a vítima pediu ajuda a uma comerciante que a acompanhou até a agência bancária onde o crime havia ocorrido para informar o caso à gerência, na tentativa de cancelar a transação. A Polícia Civil deve investigar o caso.

