Idosa mantida em cárcere privado pela filha é resgatada pela polícia

A idosa de 90 anos foi resgatada em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal

Uma idosa de 90 anos foi resgatada em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, após ser mantida em cárcere privado pela própria filha. A idosa estava presa dentro de casa e era alimentada pela janela por uma vizinha, segundo a Polícia Civil.

A vítima foi encontrada no último dia 13 de julho, durante uma visita de uma assistente social em um condomínio residencial do município, mas as informações foram divulgadas ontem (21). A polícia informou que a denúncia foi recebida por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

De acordo com a investigação da polícia, a idosa recebeu a assistente social pela janela do apartamento, porque estava trancada e sozinha. À profissional a idosa informou que a chave estava com a filha, que gritava e brigava com ela.

A vítima alegou que a filha trabalha muito e, por isso, não podia cuidar dela. Ao ser questionada sobre alimentação, a idosa disse que se alimentava com marmitas levadas por uma vizinha.

Ainda segundo a corporação, após a visita da assistente social, foi expedido um mandado de busca e apreensão residencial no apartamento em que a idosa se encontrava.

Durante o cumprimento do mandado, os policiais encontraram a idosa sozinha e trancada novamente. Conforme os relatos, a válvula do fogão do apartamento estava aberta, o que provocava um forte cheiro de gás no local.

Na casa da vítima, os policiais também encontraram uma grande quantidade de baratas, além da ausência de alimentos nos armários e na geladeira. Por não estar presente no momento do cumprimento do mandado, a suspeita não foi localizada pela polícia. A idosa está sendo acompanhada pelo Creas.

