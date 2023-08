Idosa fica com ferimento no olho após roubo a casa em Jandaia do Sul

Uma idosa foi agredida durante um roubo a casa, ocorrido na noite deste domingo (20), em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. De acordo com a polícia, a mulher foi agredida por uma dupla de criminosos, que invadiram a casa e se depararam com a senhora.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Bandidos agem em plena luz do dia e furtam celulares em Ivaiporã

O irmão da mulher, que chamou a PM poucos minutos após o crime, estava na casa no momento do ocorrido. Segundo os policias, ele disse que dois homens entraram na residência pela porta dos fundos, quando avistaram a idosa e cometeram as agressões.

continua após publicidade

Como consta no B.O, o homem disse que estava em outro cômodo, e assim que escutou o barulho foi ver o que estava acontecendo. Quando chegou no local, os criminosos também começaram a ameaçar ele pedindo dinheiro. No entanto, ele teve apenas o seu celular e um farolete roubado.

Já a idosa precisou ser socorrida pela ambulância da Defesa Civil de Jandaia do Sul, por conta de uma lesão na região do olho direito ocasionada pela agressão que sofreu, e foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora de Fátima.

Siga o TNOnline no Google News