Idosa é encontrada abandonada e desidratada na casa da filha na região

Uma idosa, de 89 anos, foi encontrada abandonada e desidratada na casa da própria filha em Califórnia, região norte do Paraná. O filho da mulher acionou a Polícia Militar (PM) na tarde desta quarta-feira (15) depois que não conseguiu entrar na casa do cunhado e da irmã para ver a mãe, que possui problemas de saúde e está acamada.

continua após publicidade

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial tentou entrar em contato com o cunhado, mas o homem não atendia o telefone. No entanto, momentos depois, ele chegou na residência, que fica na Rua Silvestre Antônio Silva, no centro da cidade. Ao ser questionado, ele contou que a sogra estaria na cama e que a esposa dele havia abandonado a mãe há dois dias.

- LEIA MAIS: Homem é preso pelos crimes de zoofilia e maus-tratos em Apucarana

continua após publicidade

A idosa não recebia cuidados desde a segunda-feira (13) e, conforme relato das autoridades, ela foi encontrada abandonada em um quarto com todas as janelas trancadas e com forte odor de urina. Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana, onde a equipe médica constatou que a vítima estava fraca e desidratada.

O cunhado foi encaminhado para a Delegacia de Marilândia do Sul para as devidas providências. Não há informações no boletim de ocorrência sobre o paradeiro da filha da idosa. A vítima ficou sob os cuidados do filho que acionou a PM.

Siga o TNOnline no Google News