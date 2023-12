Idosa é atropelada por motociclista enquanto atravessava a rua

Uma idosa, de 60 anos, ficou ferida após ser vítima de atropelamento no início da tarde desta segunda-feira (4), na rotatória da Paróquia Bom Jesus, em Ivaiporã, norte do Paraná. De acordo com apurações feitas no local do acidente, ela atravessa a rua quando foi atingida por um motociclista.

Segundo relato do motociclista, ele teria tentado desviar de um carro que saía do estacionamento de um supermercado localizado nas proximidades, quando acabou atropelando a idosa. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência.

Quando as equipes chegaram, encontraram a vítima consciente e orientada. Ela sofreu contusões na cabeça e também na perna esquerda. A idosa recebeu os primeiros atendimento no local do atropelamento e, na sequência, foi encaminhada para um hospital da cidade.

*Com informações Blog de Berimbau.

