Idosa é agredida a socos pelo filho usuário de drogas em Mauá da Serra

A Polícia Militar (PM) de Mauá da Serra foi acionada na madrugada desta segunda-feira (12), após uma idosa ter sido agredida a socos pelo próprio filho. A ocorrência foi registrada por volta das 01h16, na região central da cidade.

De acordo com relato, o jovem seria usuário de drogas e estava muito alterado no momento em que cometeu a violência. Ele agrediu a mãe com um soco no rosto, ameaçou um outro homem que estava no local e também quebrou diversos objetos da residência.

O rapaz fugiu e a PM foi acionada. As vítimas foram orientadas pelas autoridades e, apesar de buscas terem sido realizadas, o autor das agressões não foi localizado.

Porém, mais de uma hora depois, por volta das 02h52, os policiais foram novamente chamados, pois o filho voltou na casa e fez várias ameaças de morte. Ele ateou fogo em uma coberta e tentou agredir a mãe idosa novamente.

O suspeito fugiu para uma área de mata próxima à casa e não foi encontrado.

