Idosa diz que foi ameaçada por vizinho que teria feito “gato” em poste

Vizinho teria subido com uma escada no poste e instalado o "gato"

Uma idosa acionou a Polícia Militar (PM) na tarde desta segunda-feira (16) e afirmou que foi ameaçada por um vizinho com uma arma de fogo, em Rio Bom, no Vale do Ivaí. Conforme a PM, a idosa afirmou que a ameaça aconteceu após o homem acessar, com o auxílio de uma escada, o poste da sua residência para “roubar” a energia da casa.

Segundo os policiais, a idosa afirmou que assim que viu o vizinho subindo no poste, foi questionar a respeito de o que ele estava fazendo. Nesse momento, ela viu um coldre com uma arma de fogo na perna do suspeito. Conforme os agentes, o homem teria respondido que a ligação da energia estaria ocorrendo antes do relógio medidor, e sugeriu que a senhora ficasse em silêncio.

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), nesse momento, a senhora teria ficado com medo e entrou na casa. Em seguida, ela ligou para a Copel para fazer a denúncia.

No entanto, de acordo com os PMs, até o fechamento do B.O, nenhum técnico havia ido ao local para averiguar a situação. Ainda segundo os agentes, a própria equipe ligou para a Copel, mas receberam a resposta de um atendente de que a companhia tem um prazo de até 10 dias para enviar um profissional para apurar a denúncia.

