Idosa desaparece no Vale do Ivaí após ir ao médico; saiba mais

Uma idosa, de 60 anos de idade, está desaparecida no Vale do Ivaí desde a última segunda-feira (26/6), quando teria ido em uma consulta médica. O desaparecimento foi notificado pelo filho da mulher, nesta quinta-feira (28), para a Polícia Militar do Paraná (PMPR).

De acordo com relato do homem, a residência da família fica localizada na Rua Cidraque Pereira, na área central da cidade de Mauá da Serra. Na última segunda, a mãe dele saiu de casa com destino a Apucarana. O filho informou que a mãe teria pego o ônibus da Prefeitura.

Ainda segundo o parente, a mãe teria ido para Apucarana, no Norte do Estado, com a intenção de receber atendimento de saúde e também retirar sua aposentadoria. A idosa não possui telefone e, desde então, a família não tem mais notícias dela.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso será investigado para Polícia Civil do Paraná (PCPR). Até o momento desta publicação, nomes e mais detalhes sobre a vítima ainda não haviam sido divulgados.





