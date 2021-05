Idosa de Marilândia do Sul morre vítima da Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Amigos e familiares lamentam a morte da idosa Ana da Silva de 71 anos, moradora de Marilândia do Sul. Ela faleceu na madrugada desta quarta-feira (12).

Familiares informaram que Ana é mais uma vítima da Covid-19. O sepultamento aconteceu às 11h.

Ana é tia do ex-vereador de Marilândia do Sul, Anderson Luiz Bueno, o popular Sabão, que também morreu vítima da doença no dia 13 de março.

"Tia Ana sentirei saudades, hoje a dor da perda aumentou, mais um pedacinho de nossa família se foi. Cuide e olhe por nós ai do céu juntinho do Anderson, sei que vocês estão bem agora. Nosso amor é eterno. A dor e o choro é inevitável, mas seguiremos sempre com fé e confiantes em Deus. Tia você foi guerreira diante desta batalha contra o Covid", lamentou uma familiar nas redes sociais.

Atualmente 841 testaram positivo para Covid-19 em Marilândia do Sul, sendo que 632 pessoas estão curadas e agora, 32 morreram.