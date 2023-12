Idosa de 89 anos é rendida por dupla armada em Cambira

Siga o TNOnline no Google News

Uma idosa de 89 anos, moradora de Cambira, foi mantida refém por dois homens que invadiram a casa dela para roubar no início da noite desta segunda-feira (18). O crime ocorreu na Rua Domingos Barrichello, área central de Cambira.

Conforme o relato da vítima, ela foi rendida quando estava na calçada em frente à residência, no momento em que colocava o lixo na lixeira. Então, dois homens a renderam e a colocaram para dentro da casa. Os criminosos pediam insistentemente a chave da motocicleta Falcon, que estava na garagem, no entanto, a chave do veículo, que pertence a um familiar da idosa, não estava na casa.

Um dos homens estava armado com um revólver, e apenas um criminoso entrou na residência; o outro permaneceu do lado de fora o tempo todo, no celular.

A vítima teve as mãos amarradas com um barbante. Todos os cômodos da casa foram revirados. Após os bandidos fugirem, a idosa, que ficou amarrada por cerca de duas horas, conseguiu se soltar e pedir ajuda à filha.



Diante da bagunça deixada pelos criminosos, não foi possível identificar se alguma coisa foi levada da casa. O vizinho ao lado possui câmeras que monitoram a entrada da casa; posteriormente, as imagens serão repassadas à polícia civil, que investigará o caso. Ninguém foi preso.

