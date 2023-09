Idosa de 78 anos é sexta vítima de mega-acidente na BR-277 no PR

Uma idosa de 78 anos de Ivaiporã (PR), que estava no engavetamento da BR-277, morreu neste sábado (9) em um hospital de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Olidia Faian de Moura foi uma das 16 pessoas que ficaram feridas no grave acidente registrado no último sábado (2), que envolveu 73 veículos.

O engavetamento aconteceu no km 136, no sentido Ponta Grossa, logo após o pedágio desativado de São Luiz do Purunã. Cinco pessoas morreram ainda no local.

Segundo informações de amigos da família, dona Olidia era passageira no banco de trás de um carro que foi atingido por outro veículo no engavetamento. Ela foi encaminhada em estado grave ao Hospital Regional de Ponta Grossa, onde não resistiu aos ferimentos e morreu uma semana depois da colisão.

Dona Olidia residia na Rua Presidente Café Filho, no Conjunto Habitacional Espírito Santo. Ela deixa os filhos Magda Cristina, Marcos Antônio e Marcelo José.

O corpo está sendo velado na Capela Aliança. O sepultamento foi marcado para as 17 horas no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

Nas redes sociais familiares e amigos lamentam o falecimento

“Descanse em paz minha querida amiga Lidia Que Deus te receba na glória eterna .Obrigada pelo que a senhora fez pela nossa família. Sentiremos saudades”

“Nossa mãezona do Juvec Espírito Santo e Congregação Mariana….quantas alegrias e conselhos compartilhados….quanta saudade….descanse e paz dona Lidia…com todo nosso amor e gratidão”.



