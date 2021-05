Idosa de 70 anos morre vítima da Covid em Marilândia do Sul

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A saúde de Marilândia do Sul confirmou que mais uma idosa de 70 anos morreu vítima Covid-19. O falecimento ocorreu no sábado (8). Agora são 31 óbitos pela doença no município.

Nesta segunda-feira (10), mais cinco moradores de Marilândia testaram positivo para o novo coronavírus.

No total são 839 diagnósticos positivos sendo que 623 pessoas estão curadas.