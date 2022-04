Da Redação

Idosa de 65 anos é encontrada morta em Bom Sucesso

Uma idosa, de 65 anos, foi encontrada morta dentro do quarto onde vive no Asilo Municipal de Bom Sucesso, nesta sexta-feira (11). De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM), a morte ocorreu por causa natural.

No local, a PM conversou com a equipe do local, relatou que chegou no lar e se deparou com a mulher, que apresentava vários problemas de saúde, em cima da cama. Conforme a testemunha, ela aparentava estar morta. No entanto, a funcionária acionou uma equipe médica, que confirmou o óbito por morte natural.



A equipe da Polícia civil de Jandaia do Sul também esteve no local.