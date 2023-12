Idosa de 63 anos é agredida com faca pelo sobrinho no Vale do Ivaí

A mulher foi encaminhada ao hospital pela equipe do Ssamu

Um rapaz foi preso na quinta-feira (30) em São João do Ivaí, após agredir a própria tia com golpes de faca. Antes disso, ele já havia passado em um bar local, onde, visivelmente alterado, ameaçou o proprietário do estabelecimento.

A Polícia Militar foi acionada e, chegando ao local, encontraram uma mulher de 63 anos, com ferimento no braço esquerdo.

Ela relatou que o seu sobrinho, sem motivo aparente, a teria abraçado por trás e desferido alguns golpes de faca, acertando seu braço. Sendo então a vítima encaminhada pela equipe do Samu ao Hospital Municipal.

Ainda no local, a guarnição foi informada que o agressor havia passado por um bar, onde ameaçou o proprietário, que expressou o desejo de representar e solicitar uma medida protetiva.

Foi realizado patrulhamento e localizado o agressor escondido em um barracão. Sendo então dada voz de prisão, o rapaz foi encaminhado à Delegacia de Polícia de São João do Ivaí.

