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NOVO ITACOLOMI

Idosa cai em golpe do falso gerente e tem empréstimos contratados em seu nome

Golpista usou logotipo de cooperativa em aplicativo de mensagens, solicitou senha e reconhecimento facial para furtar valores da conta

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Idosa cai em golpe do falso gerente e tem empréstimos contratados em seu nome
Autor Foto: REPRODUÇÃO

Uma mulher de 64 anos foi vítima de um golpe financeiro na tarde desta sexta-feira (28), em Novo Itacolomi, no Vale do Ivaí. Ela perdeu dinheiro e teve diversos empréstimos contratados em seu nome após ser enganada por um criminoso que se passou por gerente do seu banco.

- LEIA MAIS: Homem espanca companheira, quebra celular e foge com moto dela em Arapongas

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O crime começou com uma ligação por meio de um aplicativo de mensagens. Para ganhar a confiança da vítima, o golpista utilizava no perfil um número de telefone com o logotipo da cooperativa de crédito onde a mulher tem conta. Durante a chamada, o falso gerente afirmou que a conta da idosa estava sofrendo uma tentativa de fraude e que precisava agir rápido.

Sob a justificativa de bloquear a suposta movimentação criminosa, o interlocutor convenceu a mulher a fornecer a senha bancária e a realizar a biometria facial pelo celular. Assim que a vítima seguiu todos os passos, a ligação foi encerrada de forma abrupta.

Desconfiada da situação, a mulher decidiu ir pessoalmente até a agência bancária da cidade. Ao conversar com a verdadeira gerente, confirmou que havia caído em um golpe. No local, foi constatado que os criminosos já haviam sacado uma quantia em dinheiro e feito vários empréstimos. A vítima não soube precisar o valor total do prejuízo ou a quantidade de parcelas geradas.

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Abalada, a mulher procurou a Polícia Militar e relatou ser uma pessoa com pouco conhecimento tecnológico e baixa escolaridade, o que facilitou a ação do golpista. Os policiais registraram o boletim de ocorrência e orientaram a vítima sobre os próximos passos para a investigação do caso pela Polícia Civil e a contestação dos valores junto à instituição financeira.

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crimes digitais fraude online golpe financeiro Novo Itacolomi orientação policial perfil falso segurança bancária
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