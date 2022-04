Idosa atingida por caminhão em Califórnia morre no hospital

Da Redação

Morreu no hospital a idosa, de 80 anos, que ficou ferida após ser atropelada na tarde de sexta-feira (29), na BR-376, em Califórnia. Joana Fortunato Rodrigues, popularmente conhecida como Joaninha, estava internada no Hospital da Providência em Apucarana e não resistiu aos ferimentos.

continua após publicidade .

No dia do acidente, a idosa foi encaminhada inicialmente para uma unidade de saúde em Califórnia. Mas devido a gravidade dos ferimentos, ela foi levada ao Hospital da Providência em Apucarana, com múltiplas fraturas.

O corpo de Joana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML)

continua após publicidade .

ACIDENTE

Joana foi atropelada por um caminhão ao atravessar a rodovia. O veículo que atingiu a vítima seguia sentido Curitiba.