Identificados corpos encontrados dentro de carro no Vale do Ivaí

As vitimas são Paulo Sergio Barbosa Gomes, conhecido como Paulo Manco e Paulo Sérgio Barbosa Gomes

Após aproximadamente cinco meses, saiu o laudo do exame de necropsia (DNA) dos corpos que foram encontrados carbonizados em 24 de abril, dentro de um Ford Fiesta laranja, na Mata Suiça, nas margens da PR-082 na Divisa de Lunardelli e São João do Ivaí.

De acordo com informações de familiares, os corpos são de Paulo Sergio Barbosa Gomes, conhecido como Paulo Manco, que morava em Lunardelli, e de Leonardo Santos Faria, que residia em São João do Ivaí.

O corpo de Paulo Manco foi liberado pelo IML de Ivaiporã e será sepultado na tarde desta sexta-feira (15), no Cemitério Municipal de Lunardelli.

Já o corpo de Leonardo também está liberado, mas a família fará o sepultamento na segunda-feira (18). As investigações ainda estão em andamento, mas a Polícia Civil informou que não existem novidades.



Denúncias são fundamentais para desvendar o caso. Quem tiver informações para ajudar, entre em contato com a delegacia pelo 3477-1272 ou com a PM pelo 190.

* Com informações Canal HP/São João do Ivaí

