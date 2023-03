Identificado vítima de acidente na PR-082, em Quinta do Sol

Da Redação

fonte: Reprodução/Blog do Berimbau

Foi identificado como Paulo Sérgio de Oliveira, de 51 anos, o motociclista que morreu na tarde de sábado (25) em acidente de trânsito na PR-082, no município de Quinta do Sol.

Oliveira morava na Água do Glória, Distrito de Luar, em São João do Ivaí e trabalhava na Pedreira do Renatinho.

O acidente que tirou a vida de Oliveira envolveu um Fiat Línea em uma colisão frontal, ele morreu na hora.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas chegando ao local só puderam constatar o óbito. O motorista do carro não se feriu.

A Polícia Rodoviária Estadual e Delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Beltrão e Criminalística também foram acionados, as causas do acidente estão sendo apuradas.

