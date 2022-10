Identificado motorista que morreu em grave acidente na PR-272

Da Redação

Dalvo Trizotti era morador de Borrazópolis

Foi identificado como Dalvo Trizoti, o motorista da camionete Toyota Hilux preta que perdeu a vida em grave acidente na noite deste sábado (1º), em Cruzmaltina, no Vale do Ivaí, norte do Paraná.

Dalvo Trizotti, é morador e de família tradicional de Borrazópolis, proprietário da Agrogeo- Planejamento e Georreferenciamento, que fica localizada na Praça da República.

O acidente foi na noite deste sábado na PR -272, por volta das 19h30, em Cruzmaltina. De acordo com informações de populares, Dalvo retornava de Faxinal, onde tem parentes e amigos.

Ele dirigia uma camionete Hilux, e próximo a entrada da Vila Rural foi desviar de uma motocicleta, acabou saindo da pista, colidiu contra uma árvore e na sequência caiu em uma ribanceira. A camionete ficou totalmente destruída.

Equipe do SAMU de Faxinal foi acionada, mas ao chegarem no local não havia o que ser feito, o motorista já estava sem vida.

A morte trágica de Dalvo causou grande comoção em Borrazópolis e região. Nas redes sociais Familiares e amigos postam mensagens de pesar.

“Meus sentimentos! Que meu amigo descanse em, e toda família Trizotti que Deus conforte, e a todos nós amigos”

“Uma grande pessoa, vai fazer muita falta. Que Deus de conforto aos familiares nesta hora de muita dor”

