Identificado motorista de carro que morreu em capotamento na PR-471

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Leandro Antunes, 34 anos, foi a vítima fatal do grave acidente de trânsito na madrugada de sábado (23) por volta das 0h30, que ocorreu na rodovia PR-471, em Enéas Marques, no sudoeste do Paraná .

continua após publicidade

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Leandro estava num GM/Corsa Wind, placas de Boa Vista da Aparecida que capotou. Ele estava acompanhado de duas passageiras, que tiveram ferimentos graves.

- LEIA MAIS: Feminicídio: filha encontra mãe morta a facadas dentro de casa

continua após publicidade

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento e encaminharam as vítimas que foram encaminhadas ao Hospital Regional em Francisco Beltrão.

A Criminalística e a Polícia Civil também foram chamados ao local do acidente para os procedimentos legais. As circunstâncias que levaram ao acidente estão sendo apuradas.

Siga o TNOnline no Google News