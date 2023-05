Identificado motociclista que morreu após acidente em Jandaia do Sul

Da Redação

Acidente aconteceu na Estrada Velha

Um motociclista, de 35 anos, morreu na tarde desta terça-feira (23) após acidente na Estrada Velha, em Jandaia do Sul, no norte do Paraná. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Defesa Civil foram ao local para socorrer a vítima, que chegou a ser encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, mas não resistiu aos graves ferimentos.

Quando os socorristas chegaram no local, Luiz Henrique Correia da Silva, já se encontrava em parada cardíaca. De acordo com testemunhas, ele passou mal e sofreu uma queda com a moto.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.

Outra ocorrência

Confronto em Jandaia

Um homem foi morto em Jandaia do Sul, na tarde desta terça-feira (23), após se envolver em um confronto com a equipe da Rotam da Polícia Militar (PM) de Apucarana.

Segundo informações preliminares, o homem fugiu após ser abordado pela polícia com uma motocicleta furtada. Ele estaria armado e o confronto aconteceu. A ocorrência está em andamento.

