Identificado motociclista que caiu em rio de Ivaiporã

Gilson Reghini, 33 anos, morador de um sítio próximo à Vila Rural de Ivaiporã é o motociclista que morreu ao cair em um afluente do Rio Pindaúva, em Ivaiporã.

O acidente foi na estrada que liga a Vila Rural na região do Jacutinga à estrada principal de acesso ao distrito de Santa Bárbara.

Ele foi localizado neste sábado (16), as primeiras informações eram que a vítima havia morrido afogado. No entanto, o corpo foi encontrado junto a moto, e provavelmente tenha morrido na queda.

Com o grande volume de chuva, a ponte que fica sobre o rio havia rodado no final da tarde da sexta-feira (15). Possivelmente, ele não tenha visto e caiu com a moto dentro do rio. O último contato com a vítima teria ocorrido por volta das 19 horas da sexta-feira (15).

O IML de Ivaiporã recolheu o corpo, que deve ser liberado para a família na sequência.