Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
LUTO

Identificado motociclista de 30 anos que morreu após acidente de moto em Rio Bom

Luis Henrique Cardoso sofreu traumatismo craniano após cair do veículo na Avenida Rio Grande do Sul e não resistiu aos ferimentos no hospital

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Identificado motociclista de 30 anos que morreu após acidente de moto em Rio Bom
Autor Luis Henrique Cardoso, de 30 anos - Foto: Reprodução

O motociclista que morreu na noite de domingo (25) após sofrer um grave acidente na Avenida Rio Grande do Sul, em Rio Bom, foi identificado como Luis Henrique Cardoso, de 30 anos. Morador da cidade, ele trabalhava em uma lavanderia e não resistiu aos ferimentos após sofrer uma queda de moto.

-LEIA MAIS: Motociclista de 30 anos morre após grave acidente em Rio Bom

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o registro da Polícia Militar, moradores que passavam pelo trecho encontraram a vítima e acionaram o Hospital Municipal de Rio Bom. Um socorrista foi até o endereço, prestou os primeiros socorros e levou o trabalhador até a unidade de saúde com suspeita de traumatismo craniano.

Devido à gravidade do quadro clínico, uma equipe com suporte avançado do Samu foi mobilizada para auxiliar no atendimento e preparar uma possível transferência. Contudo, Luis Henrique não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada pelo médico plantonista ainda no hospital.

Logo após a queda, a moto da vítima, uma Honda CG 150 Titan vermelha, foi retirada da via pública por familiares e guardada em um imóvel próximo. Como a documentação estava regular, a Polícia Militar liberou o veículo para um parente devidamente habilitado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um investigador da Polícia Civil acompanhou os procedimentos e acionou o Instituto Médico Legal (IML) para o recolhimento do corpo. Como não havia testemunhas presenciais no instante em que as viaturas chegaram ao endereço, a delegacia local abriu apuração para determinar com exatidão as circunstâncias que provocaram a queda do motociclista.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente motociclistas notícias locais Rio Bom tragédia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV