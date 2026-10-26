Identificado motociclista de 30 anos que morreu após acidente de moto em Rio Bom

Luis Henrique Cardoso sofreu traumatismo craniano após cair do veículo na Avenida Rio Grande do Sul e não resistiu aos ferimentos no hospital

O motociclista que morreu na noite de domingo (25) após sofrer um grave acidente na Avenida Rio Grande do Sul, em Rio Bom, foi identificado como Luis Henrique Cardoso, de 30 anos. Morador da cidade, ele trabalhava em uma lavanderia e não resistiu aos ferimentos após sofrer uma queda de moto.

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De acordo com o registro da Polícia Militar, moradores que passavam pelo trecho encontraram a vítima e acionaram o Hospital Municipal de Rio Bom. Um socorrista foi até o endereço, prestou os primeiros socorros e levou o trabalhador até a unidade de saúde com suspeita de traumatismo craniano.

Devido à gravidade do quadro clínico, uma equipe com suporte avançado do Samu foi mobilizada para auxiliar no atendimento e preparar uma possível transferência. Contudo, Luis Henrique não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada pelo médico plantonista ainda no hospital.

Logo após a queda, a moto da vítima, uma Honda CG 150 Titan vermelha, foi retirada da via pública por familiares e guardada em um imóvel próximo. Como a documentação estava regular, a Polícia Militar liberou o veículo para um parente devidamente habilitado.

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Um investigador da Polícia Civil acompanhou os procedimentos e acionou o Instituto Médico Legal (IML) para o recolhimento do corpo. Como não havia testemunhas presenciais no instante em que as viaturas chegaram ao endereço, a delegacia local abriu apuração para determinar com exatidão as circunstâncias que provocaram a queda do motociclista.