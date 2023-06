Identificado jovem que morreu após cair de moto em Faxinal

Siga o TNOnline no Google News

Um motociclista, de 33 anos, morreu após sofrer queda de moto no perímetro urbano de Faxinal na noite de domingo (4). O acidente aconteceu na Av. Brasil por volta das 22h30.

De acordo com informações de testemunhas que estavam no local, o rapaz pilotava uma Honda Titan quando ao passar por um quebra-molas perdeu o controle da motocicleta e sofreu uma queda.

No impacto, o capacete do motociclista foi arremessado e ele acabou batendo a cabeça no asfalto. O jovem já foi identificado, trata-se de Hudson Vinícius de Oliveira.

O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Brigada Patrimonial e a Polícia Militar (PM) também deram apoio na ocorrência.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

