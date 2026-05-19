Identificado jovem de 22 anos que morreu após bater moto na BR-376 em Jandaia do Sul
Anthony Calebe Nothnagil, de Marilândia do Sul, chegou a ser socorrido por um helicóptero do Samu, mas não resistiu aos ferimentos
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Foi identificado como Anthony Calebe Nothnagil, de 22 anos, o motociclista que morreu após um grave acidente registrado na BR-376, no Contorno Norte de Jandaia do Sul (PR), no início da tarde desta segunda-feira (18). Morador de Marilândia do Sul (PR), o jovem não resistiu aos ferimentos após colidir a motocicleta que pilotava contra a traseira de um caminhão.
LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana acionará Justiça para intervir em frigorífico abandonado
O acidente ocorreu por volta do meio-dia, enquanto os veículos trafegavam no sentido a Mandaguari (PR). O forte impacto causou lesões severas no condutor da moto, que recebeu os primeiros socorros no local por meio de um trabalho conjunto entre as equipes da Brigada Comunitária e da concessionária responsável pela administração do trecho. Devido à extrema gravidade do quadro clínico, um helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou ser acionado para transportar a vítima, que acabou falecendo.
Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte precoce do jovem. As despedidas ocorrem na cidade da vítima. O corpo de Anthony será velado a partir das 21h na Capela Mortuária de Marilândia do Sul, e o sepultamento está programado para ocorrer nesta quarta-feira (20), no Cemitério Municipal da cidade.