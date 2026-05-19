Identificado jovem de 22 anos que morreu após bater moto na BR-376 em Jandaia do Sul

Foi identificado como Anthony Calebe Nothnagil, de 22 anos, o motociclista que morreu após um grave acidente registrado na BR-376, no Contorno Norte de Jandaia do Sul (PR), no início da tarde desta segunda-feira (18). Morador de Marilândia do Sul (PR), o jovem não resistiu aos ferimentos após colidir a motocicleta que pilotava contra a traseira de um caminhão.

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O acidente ocorreu por volta do meio-dia, enquanto os veículos trafegavam no sentido a Mandaguari (PR). O forte impacto causou lesões severas no condutor da moto, que recebeu os primeiros socorros no local por meio de um trabalho conjunto entre as equipes da Brigada Comunitária e da concessionária responsável pela administração do trecho. Devido à extrema gravidade do quadro clínico, um helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou ser acionado para transportar a vítima, que acabou falecendo.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte precoce do jovem. As despedidas ocorrem na cidade da vítima. O corpo de Anthony será velado a partir das 21h na Capela Mortuária de Marilândia do Sul, e o sepultamento está programado para ocorrer nesta quarta-feira (20), no Cemitério Municipal da cidade.