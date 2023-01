Identificado casal que morreu após acidente de moto no Vale do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As vítimas moravam em Rosário do Ivaí

O casal que morreu após um acidente de moto na madrugada deste domingo (29), em Grandes Rios, no Vale do Ivaí, já foi identificado. São: Gabrielle Giovanna Martins dos Santos, de 21 anos e Murilo Bueno de Camargo, 19 anos.

continua após publicidade .

As vítimas moravam em Rosário do Ivaí e retornavam de Grandes Rios em uma motocicleta Honda CG 150 vermelha, porém, sofreram uma queda. O acidente aconteceu próximo ao Postinho do Adolfo.

- LEIA MAIS: Entregador que morreu após atingir poste em Apucarana é identificado

continua após publicidade .

Motoristas que passavam pelo local acionaram os socorristas e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Gabrielle chegou a ser encaminhada ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos graves ferimentos. Murilo morreu no local do acidente.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Ivaiporã. As causas do acidente serão apuradas. A notícia da morte do casal gerou grande comoção nos dois municípios.

Siga o TNOnline no Google News