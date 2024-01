Identificadas as vítimas do trágico acidente na BR-158 no Paraná

O acinte foi na Serra do Chopim em Pato branco

Os corpos das vítimas envolvidas no trágico acidente ocorrido na tarde da terça-feira (2) na rodovia BR-158, entre Pato Branco e Coronel Vivida, foram identificados.

O acidente ocorreu na Serra do Chopim e envolveu um Hyundai/HB20, com placa de Osasco (SP), e um Fiat/Palio com placas de Coronel Vivida.

As vítimas fatais são Guilherme Souza, 28 anos, e Felipe Souza, 26 anos. Eles eram ocupantes do HB20. Outros dois passageiros do veículo sofreram lesões, sendo atendidos por equipes de resgate.

No Fiat/Palio, a motorista, Juliana Alda Cezimbra Dias, 27 anos, grávida de seis meses, teve ferimentos graves, enquanto sua cunhada, identificada como Marizete, e a filha de 11 anos tiveram ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atuaram na ocorrência. As vítimas foram encaminhadas aos hospitais em Pato Branco.

* Com informações PP News/Francisco Beltrão

