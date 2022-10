Identificadas as três vítimas fatais do acidente na PR-082

Da Redação

Foram identificados como Cláudio Ribeiro Benetão, de 52 anos, Marcos Roberto Brito, de 46 anos e Celso dos Santos, 41 anos, as vítimas fatais do acidente de trânsito que ocorreu entre São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí, no início da noite de quarta-feira (5).

Os dois primeiros estavam no Fiat Uno e morreram no local. A terceira vítima, o motorista da carreta Celso dos Santos chegou a ser atendido e encaminhado pela equipe do Samu ao hospital, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos.

O acidente aconteceu próximo ao chalé perto da curva do caixão por volta das 18h40, e envolveu cinco veículos, dois carros, uma camionete F 1000, um caminhão e uma carreta que bateu em uma árvore e tombou.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) quatro veículos estavam seguindo no mesmo sentido quando o primeiro deles, um Fiat Uno, colidiu com uma carreta, que seguia pelo sentido contrário. Em seguida, foi criando um engavetamento.

