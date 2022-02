Da Redação

Identificada vítima fatal de acidente com carreta na PR-369

A vítima fatal do grave acidente que aconteceu na manhã desta terça-feira (1) na PR-369, trecho entre São João do Ivaí e São Pedro do Ivaí foi identificada como Sebastião Mendes, de 74 anos. Ele era o dono do caminhão e na hora do acidente estava no banco do passageiro.

O motorista do caminhão, era Gilmar Basso, 56 anos. Com ferimentos, ele foi encaminhado pela equipe do SAMU, ao Hospital Municipal de São João do Ivaí.

As vítimas são moradores de Laranjeiras do Sul e prestavam serviço para a Transportadora G 10 de Guarapuava. O caminhão estava transportando areia.