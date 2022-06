Identificada mulher vítima de acidente em São João do Ivaí

Da Redação

Catarina Cassandra da Silva, 21 anos

Foi identificada como Catarina Cassandra da Silva, 21 anos, a mulher que morreu em acidente de trânsito na PR-082, emSão João do Ivaí, na tarde de terça-feira (31). Ela era passageira de um HB20 que colidiu com um Astra por volta das 16h40.

O marido de Catarina, Gian Carlos Sotoriva, 26 anos, também ficou ferido gravemente e foi encaminhado para o Hospital Municipal de São João do Ivaí. O casal morava em Mandaguari e ambos trabalhavam na Aurora Alimentos.

Os ocupantes do Astra, Rosana Aparecida e Francisco Domingos, foram levados para o hospital com ferimentos graves.

A morte precoce de Catarina gerou grande comoção nas redes sociais

“Sei que nada que escrever aqui vai amenizar essa dor ...Meus sentimentos a família e a vc meu amigo... forças pra se recuperar. Que Deus esteja confortando o seu coraçãozinho"

“Meus sentimentos a família e a vc meu amigo Gian Carlos forças pra se recuperar e sair dessa”

Gian Carlos é membro da Assembleia de Deus de Mandaguari que postou nas redes sociais pedidos de orações

Nos dirigimos aos nossos irmãos e amigos para solicitar as vossas orações à família do nosso irmão Gian Sotoriva e da sua esposa Catarina.

Como alguns já estão cientes, o casal foi vítima de um acidente veicular na data de hoje entre Lunardelli e São João do Ivaí.

No acidente, infelizmente, a irmã Catarina foi gravemente ferida e aprouve a Deus recolhê-la para junto de si.

Nosso Pastor Presidente Antonio Sutir dos Santos já se dirigiu até o hospital onde o irmão Gian se encontra em observação para prestar o apoio necessário neste momento.

Sendo o irmão Gian, membro do Conselho Fiscal da IEADMARI, e desempenhando junto com sua esposa trabalho importante no ministério jovem e no corpo de Cristo.

Que o Eterno em sua vontade soberana e permissiva nos dê serenidade para entender as aflições do presente século e conforto em todo tempo, pois podemos ser contristados mas não desanimados.

Em Cristo.

Ministério da Assembleia de Deus em Mandaguari