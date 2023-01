Identidade Artificial: assista ao trailer do filme gravado em Rio Bom

Da Redação

O filme "Identidade Artificial", dirigido e escrito pelo cineasta Lehan D. Romualdo, que atualmente mora em Rio Bom, norte do Paraná, será lançado em fevereiro. O média-metragem, de aproximadamente 45 minutos, foi produzido por Mauricio Marttins, que também interpreta o personagem 'O Imaginário'.

O filme foi gravado em Rio Bom e conta também com atores locais. A trama gira em torno de um jovem, o Teo, que cria um clone de si mesmo. "Foi um desafio gravar este filme. Foram 4 meses de ensaios intensos, que deram resultados incríveis. Esses são os melhores atores que trabalhei", recorda Lehan.

A princípio, o cineasta pretende que o média-metragem seja exibido em três cidades da região. "Apesar de ter nascido em São Paulo, já morei em Marilândia do Sul por muitos anos e agora vivo desde 2022, em Rio Bom. Já Califórnia, tenho um carinho especial por essa cidade. Não sei explicar", conta.

Elenco

O filme conta com a participação do ator Mauricio Marttins, que vive 'O imaginário'. Lehan D. Romualdo vive Theo com 40 anos. Júnior P.H vive Teo com 20 anos e Emanuel. Gaia jovem é interpretada por Belly Semeghini. Gaia é vivida por Patrícia Paiva. O ator Micael Lucas interpretou Emanuel quando era criança. O 'mensageiro' é vivido pelo ator Paulo Holowka. A trilha sonora do filme ficou por conta de Alex Alves.

Sinopse

Teo é um jovem cientista de 20 anos, que vive numa mansão e resolve criar um clone de si mesmo, o Emanuel. Conversando com a irmã, ela resolve alugar o útero para que o clone seja gerado. No entanto, o resultado não sai como esperado e Emanuel cresce sem esboçar reações, uma verdadeira carcaça humana.

Trailer do filme:

Por Fernanda Neme.

