Da Redação

IBGE abre concursos e região tem quase 500 vagas; confira

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu dois processos seletivos para contratação temporária de pessoal para a realização do Censo Demográfico 2022. Os dois editais reúnem um total de 1.812 vagas, em todo o país.

No Vale do Ivaí e região, são quase 500 vagas nos 29 municípios: 443 para recenseador e 56 para agente censitário.

Em Apucarana são 135 vagas no total, em Arapongas são 123 vagas e Ivaiporã tem 36 vagas disponíveis.

Segundo o edital, para a função de recenseador, a remuneração é de acordo com a produção; a taxa de inscrição é de R$ 57,50. Para a função de agente censitário supervisor: o salário é de R$ 1.700; a taxa de inscrição é de R$ 60,50. Para a função de agente censitário municipal, o salário é de R$ 2.100; a taxa de inscrição é de R$ 60,50.

As inscrições para todos os cargos poderão ser realizadas a partir de 16h desta quarta-feira (15), até as 16h de 29 de dezembro no endereço https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21.

Confira a lista completa das vagas abertas na região:



RECENSEADOR

Apucarana: 120

Arapongas: 110

Arapuã: 3

Ariranha do Ivaí: 2

Bom Sucesso: 7

Borrazópolis: 6

Califórnia: 8

Cambira: 7

Cruzmaltina: 3

Faxinal: 16

Godoy Moreira: 3

Grandes Rios: 5

Ivaiporã: 31

Jardim Alegre: 11

Jandaia do Sul: 20

Kaloré: 4

Lunardelli: 5

Lidianópolis: 4

Marumbi: 5

Mauá da Serra: 10

Marilândia do Sul: 8

Manoel Ribas: 12

Novo Itacolomi: 3

Rio Bom: 4

Rio Branco do Ivaí: 4

Rosário do Ivaí? 5

Sabáudia: 7

São João do Ivaí: 10

São Pedro do Ivaí: 10

AGENTE CENSITÁRIO

Apucarana: 15

Arapongas: 13

Bom Sucesso: 1

Borrazópolis: 1

Califórnia: 1

Cambira: 1

Faxinal: 3

Grandes Rios: 2