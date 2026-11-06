IBGE abre concurso com 81 vagas para Censo Agropecuário na região

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu processo seletivo simplificado com 27.279 vagas temporárias de recenseador em todo o país. O contingente será contratado para trabalhar na coleta de dados do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, prevista para ocorrer ao longo de 2027. No Paraná, a seleção disponibiliza 1.944 oportunidades distribuídas por 387 municípios.

As inscrições começam às 10h do dia 6 de novembro e seguem abertas até as 23h59 de 25 de novembro de 2026, exclusivamente pela internet, na página oficial da Fundação Cesgranrio. A taxa de participação custa R$ 70, e a aplicação das provas objetivas está marcada para o dia 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h. O órgão recomenda atenção redobrada aos candidatos para que realizem cadastros apenas nos canais oficiais da banca examinadora e evitem golpes virtuais.

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A função de recenseador exige nível fundamental completo de escolaridade. O salário-base inicial é de R$ 1.741,00, acrescido de remuneração por produtividade — calculada com base na quantidade de visitas e questionários aplicados no campo. O pacote remuneratório inclui ainda auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio pré-escolar, transporte, além do pagamento proporcional de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional.

Entre as principais atribuições do cargo estão a visitação direta a estabelecimentos rurais, a realização de entrevistas presenciais com produtores, a atualização de mapeamentos geográficos e o registro das informações em equipamentos eletrônicos de coleta da autarquia. As contratações seguem as diretrizes da Lei Federal nº 8.745/1993, com período inicial estimado em até seis meses e possibilidade de prorrogação conforme o cronograma e a necessidade do levantamento censitário.

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No Paraná, a distribuição das vagas contempla quase a totalidade dos municípios do estado. Prudentópolis lidera a oferta no território paranaense com 40 postos, seguida por São Mateus do Sul, com 29 vagas, Cruz Machado, Pinhão e Lapa, cada uma com 21 oportunidades, e Pitanga, Cascavel e São José dos Pinhais, com 19 postos cada. Cidades polos como Guarapuava, Londrina, Campo Largo, Castro e Toledo também concentram números expressivos de contratações.

O levantamento do 12º Censo Agropecuário reunirá dados estratégicos sobre a produção rural, ocupação de terras, uso de recursos hídricos e práticas de manejo florestal em todo o território nacional. As informações compiladas servirão como base para o planejamento de políticas públicas, desenvolvimento de pesquisas acadêmicas e tomadas de decisão voltadas ao agronegócio e à agricultura familiar no Brasil. O edital com o detalhamento completo dos postos e cronograma está disponível no portal da Cesgranrio.

Total de vagas

Apucarana: 9 vagas

Ivaiporã: 7 vagas

Jardim Alegre: 7 vagas

Rosário do Ivaí: 5 vagas

Borrazópolis: 4 vagas

Faxinal: 4 vagas

Grandes Rios: 4 vagas

São João do Ivaí: 4 vagas

Arapuã: 3 vagas

Ariranha do Ivaí: 3 vagas

Califórnia: 3 vagas

Cambira: 3 vagas

Godoy Moreira: 3 vagas

Jandaia do Sul: 3 vagas

Kaloré: 3 vagas

Marilândia do Sul: 3 vagas

Rio Branco do Ivaí: 3 vagas

Bom Sucesso: 2 vagas

Cruzmaltina: 2 vagas

Lidianópolis: 2 vagas

Lunardelli: 2 vagas

Marumbi: 2 vagas

Novo Itacolomi: 2 vagas

Rio Bom: 2 vagas

São Pedro do Ivaí: 2 vagas

Mauá da Serra: 1 vaga

Serviço