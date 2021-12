IBGE abre 131 vagas para Censo na região de Ivaiporã

Da Redação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou, na quarta-feira (15), no Diário Oficial da União, o edital para seleção de recenseadores e agentes censitários do Censo Demográfico 2022. Serão 206.891 vagas temporárias para todo o país.

Para a região de Ivaiporã e Faxinal são 131 vagas. 110 vagas para recenseadores (Nível Fundamental) e 21 vagas para supervisor (Nível Médio).

As inscrições vão até o dia 29/12/21, através do site https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21, onde também poderão ser encontradas informações sobre as provas.

Salários

Os recenseadores, que são os responsáveis pela aplicação do questionário do Censo nos domicílios, terão salário variável de acordo com a produção. A carga horária semanal recomendável é de 25 horas. A taxa de inscrição custa R$ 57,50.

agentes censitários supervisores supervisionam o trabalho dos recenseadores. Eles têm a carga horária semanal de 40 horas e salário de R$ 1.700.Já os agentes censitários municipais têm, entre suas atribuições, garantir a cobertura de sua área territorial, o cumprimento dos prazos e a qualidade das informações coletadas.

A carga horária é de 40 horas e o salário, de R$ 2.100. O valor da taxa de inscrição para ambos os cargos é de R$ 60,50.