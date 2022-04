IAT vistoria Unidades de Conservação de Ivaiporã

Da Redação

O Instituto Água e Terra (IAT) avalia anualmente os aspectos ambientais das Unidades de Conservação do Paraná e o comprometimento dos municípios. Em Ivaiporã, a administração municipal preserva as duas Unidades de Conservação – Parque Natural Municipal Mata do Placídio e Estação Ecológica Faian.

Os aspectos ambientais, sociais e estruturais foram avaliados pelo fiscal do IAT – regional de Ivaiporã, Maurílio Villa, e pela engenheira florestal – bolsista, Larissa Ferreira de Lima. A tábua de avaliação serve para verificar o andamento do ICMS Ecológico, que corresponde a 0,5% da parcela da arrecadação total do ICMS repassada pelo Estado aos municípios.

A diretora do Departamento de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Denise Kusminski, se reuniu com o fiscal e a engenheira florestal, e posteriormente visitaram as 2 Unidades de Conservação. “A Prefeitura é comprometida com a riqueza natural do município. Por isso, espero um bom resultado da avaliação”, comentou Denise Kusminski.

Plano de manejo

O fiscal reconheceu que a administração municipal desenvolve um excelente trabalho na Estação Ecológica Faian. “Parabenizo o prefeito Carlos Gil e a diretora Denise Kusminski pela defesa da Estação Ecológica Faian, que é muita rica ecologicamente e importante para o município, o Estado e o Brasil. O plano de manejo deve ser seguido para melhorar a tábua de avaliação e aumentar o recurso financeiro destinado ao município”, orientou Maurílio Villa.

A execução do plano de manejo, que foi iniciada em maio de 2021, tem como objetivos avançar nos estudos da área e contribuir com a tábua de avaliação da receita de ICMS Ecológico. Em 2020, o município recebia R$396.854,00 mil em ICMS Ecológico. Em 2021, a receita passou para R$799.381,00 mil. Em 2022, a projeção está calculada em R$1.035.070,00 milhão.

Nas Unidades de Conservação foram feitas pesquisas científica, desenvolvidos projetos de educação ambiental e o iniciado o plano de manejo. Em maio de 2021, a Prefeitura de Ivaiporã recebeu pesquisadores da Universidade Federal Tecnológica do Paraná (UTFPR) – Campus de Campo Mourão. O curador do Herbário da UTFPR, Marcelo Galeazzi Caxambu, pesquisadora Eloiza Nunes Caxambu, técnico Edemilson Luiz Siqueira e a estagiária do curso de Engenharia Ambiental, Bianca Gabriela Manoel, vieram ao município realizar pesquisa científica na Estação Ecológica Faian.

Além disso, os Departamentos de Meio Ambiente e de Assistência Social desenvolveram o projeto Fragmentos da Mata Atlântica, que incluiu o Desfile Alegórico Ambiental, capacitando e envolvendo crianças e adolescentes atendidos pelos projetos Renascer, Casa de Vivência e Centro da Juventude.