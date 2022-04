IAT abre vagas para profissionais atuarem na área ambiental

Da Redação

Profissionais recém-formados podem participar do processo seletivo para atuar na Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) e suas vinculadas. São vagas com carga horária de 30 horas semanais e bolsa-auxílio de R$ 1.900,00 mais vale-transporte ao longo de 24 meses.

A seleção será realizada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), para a 4ª edição do Programa de Residência Técnica (Restec Engenharia e Gestão Ambiental).

As inscrições vão até 18 de abril e podem ser feitas pela internet, no site de concursos da UEPG. Os candidatos passam por prova no dia 1º de maio.

Para o IAT de Ivaiporã as vagas são para engenheiro ambiental; engenheiro florestal; engenheiro agrônomo e geólogo ou engenheiro de minas.

Em todo o estado, são 200 vagas nas áreas de engenharia ambiental ou gestor ambiental (30), analista de sistema (2), administração (8), engenharia florestal (25), engenharia agrônoma ou agrícola (23), engenharia química (22), engenheiro cartógrafo ou agrimensor (4), ciências contábeis (4), engenharia civil (18), geógrafo (12), médico veterinário (4), biólogo (25), geólogo ou engenharia de minas (17) e advocacia (6).