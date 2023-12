I Festival de Música de Rio Bom acontece neste final de semana

Evento acontece no sábado, dia 09, com início às 21h00.

A Prefeitura Municipal de Rio Bom (PR) realiza no próximo final de semana o I Festival de Música de Rio Bom, um evento que promete celebrar a diversidade musical e encantar audiências. Realizado no Teatro Municipal de Rio Bom, na Avenida Ayrton Senna S/N, o festival ocorrerá no sábado, dia 09, com início às 21h00.

O prefeito Moisés José de Andrade fez um convite a toda população.

“O festival vai contar com artistas de Rio Bom. Aliás, essa é uma regra. É para os artistas da nossa cidade brilharem no palco. E vai ter premiação em dinheiro também”, conta.

O prefeito também menciona a forte tradição musical de Rio Bom.

“Este festival é uma celebração da rica cena musical presente em nossa comunidade, destacando talentos locais e proporcionando uma noite inesquecível de entretenimento e muita cultura”, salienta.

Desde gêneros tradicionais até experimentações contemporâneas, os participantes prometem oferecer uma experiência sonora única.

Detalhes do Evento:

O que: I Festival de Música de Rio Bom

Quando: Sábado, 09 de Dezembro, às 21h00

Onde: Teatro Municipal de Rio Bom, Avenida Ayrton Senna S/N

