Hospital Regional de Ivaiporã realiza mais de 3 mil cirurgias eletivas por ano

Desempenho reforça o perfil assistencial da unidade, que atende urgência e emergência, psiquiatria, clínica geral e cirurgias eletivas, tudo pelo SUS

O Hospital Regional Marcelo Reis, conhecido como Hospital Regional de Ivaiporã, no Vale do Ivaí, vem realizado mais de 3 mil cirurgias eletivas por ano. O volume de procedimentos cirúrgicos é um dos grandes destaques da unidade, que atende a uma população estimada em 144 mil pessoas de 16 municípios que integram a 22ª Regional de Saúde.

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Em 2024 foram 3.169 cirurgias quase o triplo do que em 2023, que registrou 1.601 procedimentos. O crescimento foi de 198,7% em apenas um apenas um ano. Em 2025 o hospital realizou 3.047 cirurgias. Neste ano, o hospital já realizou 2.586 procedimentos somente até setembro - com cerca de 287 procedimentos cada mês, em diversas especialidades.

O desempenho reforça o perfil assistencial da instituição, que é voltada para urgência e emergência, psiquiatria, clínica geral e cirurgias eletivas, com 100% dos atendimentos voltados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

O Hospital Regional de Ivaiporã foi aberto em junho de 2020, exclusivamente para o atendimento a pacientes com Covid-19, tendo suas obras antecipadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para se integrar à força-tarefa de combate à pandemia. Com leitos de enfermaria clínica e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, no primeiro ano da pandemia no Paraná, o Hospital Regional de Ivaiporã registrou 374 atendimentos.

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Em maio de 2022, a unidade passou a ser gerida pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas) e iniciou o atendimento geral à população, quando também entrou na Central de Regulação de Leitos, com a abertura de mais leitos de UTI de média complexidade. Os pacientes atendidos nas três salas de cirurgia do Hospital Regional de Ivaiporã têm acesso a especialidades de cirurgia geral, ortopedia, urologia, ginecologia, vascular, otorrinolaringologia e aparelho digestivo.

“A ampliação do Hospital Regional de Ivaiporã, em 2022, foi para atender o aumento da demanda de pacientes e reforçar a assistência na Macrorregião Norte do Paraná, seguindo nossa política de regionalização da saúde", destaca César Neves, secretário estadual da Saúde do Paraná. "Continuamos os investimentos justamente para chegar no cenário de agora, com a consolidação do perfil assistencial para o qual foi construído, voltado para a realização de cirurgias eletivas no Vale do Ivaí”, afirma.

ESPECIALIDADES - As especialidades com o maior número de demandas foram urologia, com 696 procedimentos feitos em 2025, e cirurgia geral com 624 cirurgias neste ano. “O espaço foi recebendo aberturas gradativas de mais leitos, credenciamento de equipe assistencial e médicos, contratação de outros serviços, aquisição de insumos, imobiliários e equipamentos. Na metade de 2023, começaram os atendimentos para os serviços cirúrgicos e os primeiros procedimentos eletivos. E com o novo ambulatório para consultas pré-cirúrgicas, mais as salas de recuperação pós-cirúrgica, a unidade hospitalar ampliou a oferta dos serviços à população dos municípios da região”, explicou Geraldo Biesek, diretor-presidente da Funeas

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Desde então, são realizados atendimentos em cardiologia, ultrassonografia, contando ainda com um corpo clínico de infectologista, nefrologista e anestesiologista. O diretor do Hospital Regional Marcelo Reis, Hemerson Saqueta, lembrou da trajetória da instituição.

“Nossa história começou de forma muito significativa, ainda durante a pandemia, para atender a demanda da saúde. E, felizmente, depois daquele período turbulento, o Hospital Regional de Ivaiporã foi recebendo, ano após ano, os investimentos adequados para chegar na estrutura e nos resultados que apresenta hoje. Nossa equipe de profissionais segue preparada e atuando todos os dias para cumprir este papel tão importante de atender os pacientes da região central do estado”, afirmou Saqueta.

OUTROS DESTAQUES - A unidade hospitalar também realizou, entre janeiro e setembro deste ano, 8.885 consultas pré-operatórias ou ambulatoriais, uma média de 987 consultas por mês. Elas são feitas previamente às cirurgias e necessárias para a constatação dos procedimentos e encaminhamento médico.

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O diretor da unidade enfatiza, também, a realização da primeira captação múltipla de órgãos e tecidos para transplantes, junto do primeiro protocolo de morte encefálica, realizado em 31 de outubro de 2025 no Hospital.

Mais recentemente, o Hospital Regional Marcelo Reis recebeu uma nova ala Materno-Infantil, em uma reestruturação completa para disponibilizar assistência obstétrica. Nos primeiros 24 dias de atendimento do novo espaço, foram 28 nascimentos, todos sem intercorrências.

ESTRUTURA - O Hospital Regional Marcelo Reis é administrado pela Funeas e tem, hoje, 10 leitos de UTI adulto, 20 leitos da enfermaria clínica médica, 40 leitos da enfermaria clínica cirúrgica. Na maternidade há três quartos com leito PPP (no Centro de Parto Natural) e 10 quartos com leito individual na enfermaria obstétrica, somando ao todo 83 leitos. Tem também as enfermarias e consultórios médicos, e três salas cirúrgicas, sendo uma reservada para a Maternidade, além de macas para recuperação anestésica no Centro Cirúrgico e de observação no Ambulatório Médico.

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Em agosto de 2025, a partir da Lei Estadual 22.545, o Hospital Regional de Ivaiporã passou a ter oficialmente o nome de Hospital Regional Marcelo Reis, em homenagem ao advogado, ex-vereador e vice-prefeito de Ivaiporã, Marcelo dos Reis.

VALE DO IVAÍ – O Hospital Regional de Ivaiporã atende a uma população estimada em 144 mil pessoas de 16 municípios que integram a 22ª Regional de Saúde: Ivaiporã, Cruzmaltina, Lidianópolis, Jardim Alegre, Lunardelli, São João do Ivaí, Godoy Moreira, Arapuã, Nova Tebas, Ariranha do Ivaí, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Manoel Ribas, Cândido de Abreu, Mato Rico e Santa Maria do Oeste.

O alcance da unidade hospitalar também chega a outros municípios de regiões vizinhas que integram o Vale do Ivaí como Apucarana, Bom Sucesso, Borrazópolis, Califórnia, Cambira, Faxinal, Grandes Rios, Jandaia do Sul, Kaloré, Marilândia do Sul, Marumbi, Mauá da Serra, Novo, Itacolomi, Rio Bom e São Pedro do Ivaí, chegando a mais de 30 municípios e consolidando o atendimento hospitalar da região central do Paraná.