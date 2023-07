Hospital da Providência recebe repasse de R$ 10 mil da Amuvi

O Hospital da Providência recebeu na tarde desta sexta-feira (30) um repasse de R$ 10 mil do presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) e prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior. Segundo ele, o valor é uma doação dos prefeitos que fazem parte da Amuvi.

O repasse foi entregue à irmã Geovana Ramos, diretora geral do hospital, que informou que o valor vai ser destinado ao setor de oncologia e radioterapia, que atualmente atende em médica 50 pessoas diariamente.

Alexandre Cantagalo, secretário executivo da Amuvi, também participou da entrega.

