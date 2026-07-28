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ATUALIZAÇÃO

Hospital atualiza estado de saúde de caminhoneiro que tombou na PR-539

Motorista segue internado na UTI do Honpar, com quadro estável, mas pode passar por cirurgia devido à suspeita de fratura na coluna

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 11:09:16 Editado em 28.07.2026, 12:15:58
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Hospital atualiza estado de saúde de caminhoneiro que tombou na PR-539
Autor Foto: Colaboração TNOnline

O Hospital Norte Paranaense (Honpar) divulgou, nesta terça-feira (28), uma atualização sobre o estado de saúde do caminhoneiro que ficou gravemente ferido após o tombamento de um caminhão Volvo na PR-539, entre Marilândia do Sul e Rio Bom, no Vale do Ivaí.

- LEIA MAIS: Acidente entre ônibus e carreta mata motorista da Viação Garcia que morava em Apucarana (PR)

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Em resposta ao contato da reportagem, a unidade hospitalar informou que o motorista permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro clínico estável, mas segue sob avaliação da equipe médica.

"O paciente está internado na UTI, aguardando a realização de exames complementares para avaliação neurocirúrgica. No momento, o quadro clínico encontra-se estável, porém, devido à suspeita de fratura na coluna, é provável que ele precise passar por um procedimento cirúrgico.", informou a unidade hospitalar.

O acidente

O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira (27), quando um caminhão Volvo, com placas de Jardim Alegre, tombou na PR-539, no trecho entre Marilândia do Sul e Rio Bom.

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Segundo as informações apuradas, o veículo seguia no sentido Rio Bom quando tombou. O motorista ficou preso às ferragens e foi resgatado em um quadro grave.

O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), incluindo o atendimento aeromédico, além de ambulâncias que prestaram os primeiros socorros. Após ser desencarcerado, o caminhoneiro foi encaminhado ao Hospital Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas, onde segue sob cuidados intensivos.

As causas do tombamento serão apuradas pelas autoridades competentes.

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