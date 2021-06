Hospitais ganham 29 leitos para tratamento de Covid

Continua após publicidade

Hospitais da região vão receber 29 leitos exclusivos para pacientes com coronavírus, que serão ativados em dois hospitais de referência para tratamento da doença, na 16ª Regional de Saúde.

São 25 novos leitos para a enfermaria do Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Jandaia do Sul, e quatro para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Norte do Paraná (Honpar), em Arapongas.

Após a ampliação, serão 220 leitos para tratamento de pacientes com Covid-19 somando os três hospitais de referência da regional, que inclui o Hospital da Providência de Apucarana.

O chefe da 16ª Regional de Saúde Altimar Carletto informou que a previsão é que os leitos do hospital de Jandaia do Sul comecem a funcionar ainda esta semana. O estabelecimento de saúde passa por uma reforma na rede de oxigênio, modernização de equipamentos e contratação de profissionais. “Os leitos estão prontos. Assim que a reforma terminar e a equipe for contratada já poderão funcionar”, afirma.

Com a ampliação, o Hospital Nossa Senhora de Fátima passará a ofertar 50 leitos de enfermaria para tratamento de pacientes com Covid-19. A unidade de saúde não possui UTI para internamento de pessoas com o vírus, contudo dispõe de três leitos equipados para intubação. “São leitos intermediários para que o paciente que precisa de intubação tenha condição de ser socorrido até que possa ser encaminhado à UTI”, explica.

No Honpar, em Arapongas, serão ativados mais quatro leitos na UTI, assim que forem concluídas a instalação de equipamentos de intubação e monitores, além da viabilização profissionais de saúde. Na semana passada, foram ativados dez leitos na enfermaria e seis na UTI do hospital.“Quatro novos leitos serão ativados assim que terminarem instalação de equipamentos e contratação de profissionais, pois, quando amplia leitos amplia a equipe também”, destaca Carletto.

Não há previsão de ampliação de leitos no Hospital da Providência, em Apucarana, que recebeu mais 10 leitos de enfermaria na semana passada. “Nossa procura para viabilizar mais leitos é incessante, pois, infelizmente o número de casos vem crescendo e, consequentemente, o número de pessoas que precisam de internação”, assinala Carletto.

Informe epidemiológico da 16ª RS divulgado ontem, trouxe ocupação de 125,49% dos leitos de enfermaria do Hospital da Providência. A enfermaria da unidade tem 64 pessoas internadas com capacidade para 51. Já a UTI estava 91,3% ocupada, com 21 pessoas internadas com capacidade para 23.

Já relatório de ocupação do Honpar, divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas, mostrou lotação de 92,4% dos 66 leitos de UTI e de 82% das 50 camas de enfermaria. No hospital de Jandaia do Sul, a ocupação era de 60%, com 15 dos 25 leitos ocupados.