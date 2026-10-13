Hospitais de Apucarana e Arapongas recebem certificação nacional por segurança do paciente
Avaliação Nacional de 2025 atesta a excelência de 56 hospitais com UTI e 14 serviços de diálise no estado
Hospitais de Apucarana e Arapongas estão entre os 70 estabelecimentos de saúde do Paraná reconhecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pela excelência nas práticas de segurança do paciente. O resultado integra a Avaliação Nacional de 2025, divulgada em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que certificou 56 hospitais com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 14 serviços de diálise em todo o estado.
O destaque regional fica por conta do Hospital Norte Paranaense (Honpar), de Arapongas, que alcançou 100% de adesão aos rigorosos critérios da agência, e dos hospitais da Providência e Providência Materno Infantil, ambos em Apucarana, que também integram a seleta lista de alta conformidade.
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Ao todo, 15 unidades paranaenses atingiram a pontuação máxima na avaliação, que analisa desde a organização das equipes até a implementação de protocolos para prevenir infecções e falhas durante a assistência. Como forma de valorização, a Anvisa e a Sesa entregaram declarações e certificados aos gestores e profissionais dessas instituições em eventos macrorregionais. O secretário estadual da Saúde, César Neves, ressaltou que a certificação reflete a dedicação das equipes e o compromisso permanente com a vida, garantindo que a população receba um atendimento cada vez mais seguro e de qualidade.
O monitoramento constante da agência reguladora busca fortalecer uma cultura de prevenção e cuidado contínuo nos serviços de saúde. Segundo a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes, o objetivo do programa é fazer com que a identificação de riscos, a prevenção de infecções e o aprendizado com eventuais incidentes façam parte da rotina diária das equipes médicas e de enfermagem, protegendo diretamente os pacientes internados.
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A partir deste ano, a estratégia nacional de segurança do paciente foi ampliada. Além dos hospitais com UTI e clínicas de diálise, a edição de 2026 passou a incluir hospitais sem UTI por meio de uma modalidade específica de autoavaliação. Os estabelecimentos participantes têm até o dia 30 de novembro para preencher e enviar os dados, com a divulgação dos resultados prevista para o próximo ano. O Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Anvisa prevê ainda que, até 2027, os serviços de Atenção Primária à Saúde também passem a ser monitorados, expandindo o alcance e o incentivo às boas práticas assistenciais em toda a rede.
Confira a relação dos estabelecimentos do Paraná classificados com alta conformidade (2025)
( 100%: estabelecimentos que alcançaram 100% de conformidade aos critérios avaliados)
Hospitais com UTI
- 1. HONPAR Hospital Norte Paranaense – Arapongas [100%]
- 2. Hospital de Ensino São Lucas – Cascavel [100%]
- 3. Complexo Hospitalar do Trabalhador – Curitiba [100%]
- 4. Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR e MVFA – Curitiba [100%]
- 5. Hospital Pilar – Curitiba [100%]
- 6. Hospital INC – Curitiba [100%]
- 7. Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecoits FB – Francisco Beltrão [100%]
- 8. Hospital Regional da Lapa São Sebastião – Lapa [100%]
- 9. Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná – Londrina [100%]
- 10. Hospital do Câncer de Maringá – Maringá [100%]
- 11. Centro Hospitalar São Camilo – Ponta Grossa [100%]
- 12. UOPECCAN Filial Umuarama – Umuarama [100%]
- 13. Hospital Regional de Caridade Nossa Sra Aparecida – União da Vitória [100%]
- 14. HNSG Hospital da Providência – Apucarana
- 15. Hospital Universitário do Oeste do Paraná – Cascavel
- 16. Hospital Vita Curitiba – Curitiba
- 17. Hospital das Nações – Curitiba
- 18. Hospital Vita Batel – Curitiba
- 19. HNSG Hospital Providência Materno Infantil – Apucarana
- 20. Hospital Infantil Pequeno Príncipe – Curitiba
- 21. Maternidade Curitiba – Curitiba
- 22. Hospital Regional de Telemaco Borba – Telêmaco Borba
- 23. Hospital do Rocio – Campo Largo
- 24. Hospital Santa Cruz – Curitiba
- 25. Hospital da Polícia Militar do Paraná NN – Curitiba
- 26. Hospital Municipal Prefeito Quinto Abrão Delazeri – Palotina
- 27. Hospital Regional do Norte Pioneiro – Santo Antônio da Platina
- 28. Hospital Universitário Evangélico Mackenzie – Curitiba
- 29. Hospital Universitário Cajuru – Curitiba
- 30. Hospital São Marcelino Champagnat – Curitiba
- 31. Hospital e Maternidade São Marcos – Maringá
- 32. Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz – Medianeira
- 33. Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fátima – Curitiba
- 34. CEONC – Cascavel
- 35. ISCAL – Londrina
- 36. Hospital Araucária de Londrina – Londrina
- 37. Hospital Bom Samaritano de Maringá – Maringá
- 38. Hospital Geral Unimed HGU – Toledo
- 39. Instituto Bom Jesus – Cianorte
- 40. Hospital e Maternidade Santa Clara – Colorado
- 41. HNSG Hospital Nossa Senhora das Graças – Curitiba
- 42. Hospital Evangélico de Londrina – Londrina
- 43. ISSAL Instituto de Saúde São Lucas – Pato Branco
- 44. Hospital Santa Casa de Curitiba – Curitiba
- 45. Santa Casa de Misericórdia de Goioere – Goioerê
- 46. Hospital Geral Unimed – Maringá
- 47. Hospital Filantrópico Policlínica – Pato Branco
- 48. Hospital do Coração Bom Jesus – Ponta Grossa
- 49. Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais – Ponta Grossa
- 50. HOESP Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná – Toledo
- 51. Hospital Infantil Doutor Waldemar Monastier – Campo Largo
- 52. Associação Hospitalar Beneficente Moacir Micheletto – Assis Chateaubriand
- 53. Hospital e Maternidade Dr Lima Ltda – Cascavel
- 54. FUNDHOSPAR Fundação Hospitalar do Paraná – Cianorte
- 55. Hospital de Caridade São Vicente de Paulo – Guarapuava
- 56. Associação de Proteção à Maternidade e à Infância – União da Vitória
Serviços de Diálise
- 1. Metta Saúde Ltda – Foz do Iguaçu [100%]
- 2. Instituto do Rim – Santo Antônio da Platina [100%]
- 3. Hospital e Maternidade Santa Clara – Colorado
- 4. Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR e MVFA – Curitiba
- 5. Hospital Infantil Pequeno Príncipe – Curitiba
- 6. Davita Vila Izabel – Curitiba
- 7. Davita Cajuru – Curitiba
- 8. Nefroclínica de Foz do Iguaçu – Foz do Iguaçu
- 9. Clínica de Doenças Renais – Francisco Beltrão
- 10. CLIRE – Clínica de Doenças Renais – Guarapuava
- 11. Instituto do Rim Marcos Gevert – Ivaiporã
- 12. Instituto do Rim de Maringá – Maringá
- 13. Clínica do Rim de Paranavaí – Paranavaí
- 14. Clínica do Rim – Telêmaco Borba.