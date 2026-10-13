Hospitais de Apucarana e Arapongas recebem certificação nacional por segurança do paciente

Hospitais de Apucarana e Arapongas estão entre os 70 estabelecimentos de saúde do Paraná reconhecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pela excelência nas práticas de segurança do paciente. O resultado integra a Avaliação Nacional de 2025, divulgada em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que certificou 56 hospitais com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 14 serviços de diálise em todo o estado.

O destaque regional fica por conta do Hospital Norte Paranaense (Honpar), de Arapongas, que alcançou 100% de adesão aos rigorosos critérios da agência, e dos hospitais da Providência e Providência Materno Infantil, ambos em Apucarana, que também integram a seleta lista de alta conformidade.

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Ao todo, 15 unidades paranaenses atingiram a pontuação máxima na avaliação, que analisa desde a organização das equipes até a implementação de protocolos para prevenir infecções e falhas durante a assistência. Como forma de valorização, a Anvisa e a Sesa entregaram declarações e certificados aos gestores e profissionais dessas instituições em eventos macrorregionais. O secretário estadual da Saúde, César Neves, ressaltou que a certificação reflete a dedicação das equipes e o compromisso permanente com a vida, garantindo que a população receba um atendimento cada vez mais seguro e de qualidade.

O monitoramento constante da agência reguladora busca fortalecer uma cultura de prevenção e cuidado contínuo nos serviços de saúde. Segundo a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes, o objetivo do programa é fazer com que a identificação de riscos, a prevenção de infecções e o aprendizado com eventuais incidentes façam parte da rotina diária das equipes médicas e de enfermagem, protegendo diretamente os pacientes internados.

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A partir deste ano, a estratégia nacional de segurança do paciente foi ampliada. Além dos hospitais com UTI e clínicas de diálise, a edição de 2026 passou a incluir hospitais sem UTI por meio de uma modalidade específica de autoavaliação. Os estabelecimentos participantes têm até o dia 30 de novembro para preencher e enviar os dados, com a divulgação dos resultados prevista para o próximo ano. O Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Anvisa prevê ainda que, até 2027, os serviços de Atenção Primária à Saúde também passem a ser monitorados, expandindo o alcance e o incentivo às boas práticas assistenciais em toda a rede.

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Confira a relação dos estabelecimentos do Paraná classificados com alta conformidade (2025)

( 100%: estabelecimentos que alcançaram 100% de conformidade aos critérios avaliados)

Hospitais com UTI

1. HONPAR Hospital Norte Paranaense – Arapongas [100%]

2. Hospital de Ensino São Lucas – Cascavel [100%]

3. Complexo Hospitalar do Trabalhador – Curitiba [100%]

4. Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR e MVFA – Curitiba [100%]

5. Hospital Pilar – Curitiba [100%]

6. Hospital INC – Curitiba [100%]

7. Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecoits FB – Francisco Beltrão [100%]

8. Hospital Regional da Lapa São Sebastião – Lapa [100%]

9. Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná – Londrina [100%]

10. Hospital do Câncer de Maringá – Maringá [100%]

11. Centro Hospitalar São Camilo – Ponta Grossa [100%]

12. UOPECCAN Filial Umuarama – Umuarama [100%]

13. Hospital Regional de Caridade Nossa Sra Aparecida – União da Vitória [100%]

14. HNSG Hospital da Providência – Apucarana

15. Hospital Universitário do Oeste do Paraná – Cascavel

16. Hospital Vita Curitiba – Curitiba

17. Hospital das Nações – Curitiba

18. Hospital Vita Batel – Curitiba

19. HNSG Hospital Providência Materno Infantil – Apucarana

20. Hospital Infantil Pequeno Príncipe – Curitiba

21. Maternidade Curitiba – Curitiba

22. Hospital Regional de Telemaco Borba – Telêmaco Borba

23. Hospital do Rocio – Campo Largo

24. Hospital Santa Cruz – Curitiba

25. Hospital da Polícia Militar do Paraná NN – Curitiba

26. Hospital Municipal Prefeito Quinto Abrão Delazeri – Palotina

27. Hospital Regional do Norte Pioneiro – Santo Antônio da Platina

28. Hospital Universitário Evangélico Mackenzie – Curitiba

29. Hospital Universitário Cajuru – Curitiba

30. Hospital São Marcelino Champagnat – Curitiba

31. Hospital e Maternidade São Marcos – Maringá

32. Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz – Medianeira

33. Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fátima – Curitiba

34. CEONC – Cascavel

35. ISCAL – Londrina

36. Hospital Araucária de Londrina – Londrina

37. Hospital Bom Samaritano de Maringá – Maringá

38. Hospital Geral Unimed HGU – Toledo

39. Instituto Bom Jesus – Cianorte

40. Hospital e Maternidade Santa Clara – Colorado

41. HNSG Hospital Nossa Senhora das Graças – Curitiba

42. Hospital Evangélico de Londrina – Londrina

43. ISSAL Instituto de Saúde São Lucas – Pato Branco

44. Hospital Santa Casa de Curitiba – Curitiba

45. Santa Casa de Misericórdia de Goioere – Goioerê

46. Hospital Geral Unimed – Maringá

47. Hospital Filantrópico Policlínica – Pato Branco

48. Hospital do Coração Bom Jesus – Ponta Grossa

49. Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais – Ponta Grossa

50. HOESP Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná – Toledo

51. Hospital Infantil Doutor Waldemar Monastier – Campo Largo

52. Associação Hospitalar Beneficente Moacir Micheletto – Assis Chateaubriand

53. Hospital e Maternidade Dr Lima Ltda – Cascavel

54. FUNDHOSPAR Fundação Hospitalar do Paraná – Cianorte

55. Hospital de Caridade São Vicente de Paulo – Guarapuava

56. Associação de Proteção à Maternidade e à Infância – União da Vitória

Serviços de Diálise