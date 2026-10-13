Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
SAÚDE

Hospitais de Apucarana e Arapongas recebem certificação nacional por segurança do paciente

Avaliação Nacional de 2025 atesta a excelência de 56 hospitais com UTI e 14 serviços de diálise no estado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Hospitais de Apucarana e Arapongas recebem certificação nacional por segurança do paciente
Autor O destaque regional fica por conta do Hospital Norte Paranaense (Honpar), de Arapongas - Foto: AEN

Hospitais de Apucarana e Arapongas estão entre os 70 estabelecimentos de saúde do Paraná reconhecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pela excelência nas práticas de segurança do paciente. O resultado integra a Avaliação Nacional de 2025, divulgada em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que certificou 56 hospitais com Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 14 serviços de diálise em todo o estado.

O destaque regional fica por conta do Hospital Norte Paranaense (Honpar), de Arapongas, que alcançou 100% de adesão aos rigorosos critérios da agência, e dos hospitais da Providência e Providência Materno Infantil, ambos em Apucarana, que também integram a seleta lista de alta conformidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: Família pede orações por menino ferido por cerol; estado de saúde continua delicado após cirurgia

Ao todo, 15 unidades paranaenses atingiram a pontuação máxima na avaliação, que analisa desde a organização das equipes até a implementação de protocolos para prevenir infecções e falhas durante a assistência. Como forma de valorização, a Anvisa e a Sesa entregaram declarações e certificados aos gestores e profissionais dessas instituições em eventos macrorregionais. O secretário estadual da Saúde, César Neves, ressaltou que a certificação reflete a dedicação das equipes e o compromisso permanente com a vida, garantindo que a população receba um atendimento cada vez mais seguro e de qualidade.

O monitoramento constante da agência reguladora busca fortalecer uma cultura de prevenção e cuidado contínuo nos serviços de saúde. Segundo a diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Sesa, Maria Goretti David Lopes, o objetivo do programa é fazer com que a identificação de riscos, a prevenção de infecções e o aprendizado com eventuais incidentes façam parte da rotina diária das equipes médicas e de enfermagem, protegendo diretamente os pacientes internados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

A partir deste ano, a estratégia nacional de segurança do paciente foi ampliada. Além dos hospitais com UTI e clínicas de diálise, a edição de 2026 passou a incluir hospitais sem UTI por meio de uma modalidade específica de autoavaliação. Os estabelecimentos participantes têm até o dia 30 de novembro para preencher e enviar os dados, com a divulgação dos resultados prevista para o próximo ano. O Plano Integrado para a Gestão Sanitária da Anvisa prevê ainda que, até 2027, os serviços de Atenção Primária à Saúde também passem a ser monitorados, expandindo o alcance e o incentivo às boas práticas assistenciais em toda a rede.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira a relação dos estabelecimentos do Paraná classificados com alta conformidade (2025)

( 100%: estabelecimentos que alcançaram 100% de conformidade aos critérios avaliados)

Hospitais com UTI

  • 1. HONPAR Hospital Norte Paranaense – Arapongas [100%]
  • 2. Hospital de Ensino São Lucas – Cascavel [100%]
  • 3. Complexo Hospitalar do Trabalhador – Curitiba [100%]
  • 4. Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR e MVFA – Curitiba [100%]
  • 5. Hospital Pilar – Curitiba [100%]
  • 6. Hospital INC – Curitiba [100%]
  • 7. Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto Pecoits FB – Francisco Beltrão [100%]
  • 8. Hospital Regional da Lapa São Sebastião – Lapa [100%]
  • 9. Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná – Londrina [100%]
  • 10. Hospital do Câncer de Maringá – Maringá [100%]
  • 11. Centro Hospitalar São Camilo – Ponta Grossa [100%]
  • 12. UOPECCAN Filial Umuarama – Umuarama [100%]
  • 13. Hospital Regional de Caridade Nossa Sra Aparecida – União da Vitória [100%]
  • 14. HNSG Hospital da Providência – Apucarana
  • 15. Hospital Universitário do Oeste do Paraná – Cascavel
  • 16. Hospital Vita Curitiba – Curitiba
  • 17. Hospital das Nações – Curitiba
  • 18. Hospital Vita Batel – Curitiba
  • 19. HNSG Hospital Providência Materno Infantil – Apucarana
  • 20. Hospital Infantil Pequeno Príncipe – Curitiba
  • 21. Maternidade Curitiba – Curitiba
  • 22. Hospital Regional de Telemaco Borba – Telêmaco Borba
  • 23. Hospital do Rocio – Campo Largo
  • 24. Hospital Santa Cruz – Curitiba
  • 25. Hospital da Polícia Militar do Paraná NN – Curitiba
  • 26. Hospital Municipal Prefeito Quinto Abrão Delazeri – Palotina
  • 27. Hospital Regional do Norte Pioneiro – Santo Antônio da Platina
  • 28. Hospital Universitário Evangélico Mackenzie – Curitiba
  • 29. Hospital Universitário Cajuru – Curitiba
  • 30. Hospital São Marcelino Champagnat – Curitiba
  • 31. Hospital e Maternidade São Marcos – Maringá
  • 32. Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz – Medianeira
  • 33. Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fátima – Curitiba
  • 34. CEONC – Cascavel
  • 35. ISCAL – Londrina
  • 36. Hospital Araucária de Londrina – Londrina
  • 37. Hospital Bom Samaritano de Maringá – Maringá
  • 38. Hospital Geral Unimed HGU – Toledo
  • 39. Instituto Bom Jesus – Cianorte
  • 40. Hospital e Maternidade Santa Clara – Colorado
  • 41. HNSG Hospital Nossa Senhora das Graças – Curitiba
  • 42. Hospital Evangélico de Londrina – Londrina
  • 43. ISSAL Instituto de Saúde São Lucas – Pato Branco
  • 44. Hospital Santa Casa de Curitiba – Curitiba
  • 45. Santa Casa de Misericórdia de Goioere – Goioerê
  • 46. Hospital Geral Unimed – Maringá
  • 47. Hospital Filantrópico Policlínica – Pato Branco
  • 48. Hospital do Coração Bom Jesus – Ponta Grossa
  • 49. Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais – Ponta Grossa
  • 50. HOESP Associação Beneficente de Saúde do Oeste do Paraná – Toledo
  • 51. Hospital Infantil Doutor Waldemar Monastier – Campo Largo
  • 52. Associação Hospitalar Beneficente Moacir Micheletto – Assis Chateaubriand
  • 53. Hospital e Maternidade Dr Lima Ltda – Cascavel
  • 54. FUNDHOSPAR Fundação Hospitalar do Paraná – Cianorte
  • 55. Hospital de Caridade São Vicente de Paulo – Guarapuava
  • 56. Associação de Proteção à Maternidade e à Infância – União da Vitória

Serviços de Diálise

  • 1. Metta Saúde Ltda – Foz do Iguaçu [100%]
  • 2. Instituto do Rim – Santo Antônio da Platina [100%]
  • 3. Hospital e Maternidade Santa Clara – Colorado
  • 4. Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR e MVFA – Curitiba
  • 5. Hospital Infantil Pequeno Príncipe – Curitiba
  • 6. Davita Vila Izabel – Curitiba
  • 7. Davita Cajuru – Curitiba
  • 8. Nefroclínica de Foz do Iguaçu – Foz do Iguaçu
  • 9. Clínica de Doenças Renais – Francisco Beltrão
  • 10. CLIRE – Clínica de Doenças Renais – Guarapuava
  • 11. Instituto do Rim Marcos Gevert – Ivaiporã
  • 12. Instituto do Rim de Maringá – Maringá
  • 13. Clínica do Rim de Paranavaí – Paranavaí
  • 14. Clínica do Rim – Telêmaco Borba.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Anvisa Apucarana ARAPONGAS HOSPITAIS SAÚDE Segurança do Paciente
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV