Hóspede é preso ao tentar furtar aparelhos de TV de hotel em Jandaia

A Polícia Militar de Jandaia do Sul fez a prisão de um homem que estava hospedado num hotel no centro da cidade, na noite desta quinta-feira (16). O hóspede estava tentando furtar dois aparelhos de TV do hotel, descendo os aparelhos pela janela, presos a fios de antena.

A ação foi percebida por populares que estranharam a movimentação e avisaram aos funcionários do hotel, que chamaram a polícia. Os próprios funcionários surpreenderam o homem durante o ato e o mantiveram detido no local até a chegada da PM.

De acordo com o relato registrado no Boletim de Ocorrências, o homem pegou os dois aparelhos, embalou com o auxílio de lençóis e improvisou um cabo com os fios de antena e já estava descendo os aparelhos pela janela do prédio.

O hospede recebeu voz de prisão e foi encaminhado pelo crime de furto qualificado, na forma tentada, até a delegacia de polícia juntamente com os objetos, prova material do ocorrido. Um funcionário do hotel também acompanhou a ocorrência na condição de testemunha.